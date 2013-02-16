Медики нашли полезное свойство сахара при лечении незаживающих ран

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16 февраля 2013, 11:57 [ «Аргументы Недели» ]

Медики нашли полезное свойство сахара, влияющее на лечение плохо заживающих ран. Клинические испытания проходят в трех больницах Вест Мидлэндс. Принято считать, что сахар выводит жидкость из раны и тем самым не дает размножать бактериям, нуждающимся в воде.

В результате бактерии погибают, а рана быстрее заживает. Пациент одной из больницу 62-летний Алан Бэйлисс пережил ампутацию правой ноги и удаление вены на левой ноге. После операции по удалению вены на ноге мужчины образовалась большая рана, которая никак не могла затянуться, передает Meddaily.

Врачи попробовали применить сахар. На ногу наложили повязку, использовав целую банку сахара. Рана стала затягиваться и через две недели медики использовали гораздо меньше сахара - лишь 4-5 чайных ложек.

На данный момент лечение ран сахаром испытали на себе 35 человек.

Медики отметили, что лечение повлияло не только на физическое состояние пациентов, но и на из настроение.

Изучение полезных свойств сахара, который диетологи называют одним из самых вредных продуктов, продолжается.