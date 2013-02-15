Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

В Ярославской области обнаружен вирус африканской чумы свиней

15 февраля 2013, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

По информации Астраханской городской ветеринарной станции  на территории охотничьего хозяйства Угличского района Ярославской области на границе с Кашинским районом Тверской области  обнаружен геном вируса африканской чумы свиней (АЧС).  

Главам администраций районов города, руководителям рынков и другим ответственным лицам предписано обеспечить меры по недопущению распространения АЧС в Астрахани, сообщили АН в пресс-службе администрации Астрахани.

В их числе – запрет на свободный выгул свиней, вывоз и ввоз в город животных, продуктов и сырья животного происхождения из неблагополучных пунктов, а также продажу свиней хозяйствам, имеющим низкий зоосанитарный статус (ниже второго уровня). Кроме того, необходимо усилить контроль за соблюдением  норм и правил содержания свиней, их несанкционированными перевозками, правил реализации сырья продуктов убоя и продукции свиноводства, поступающих на рынки и перерабатывающие предприятия Астрахани. Также предписано исключить возможность скармливания свиньям пищевых отходов без  глубокой термической обработки и провести переучёт всего свинопоголовья.

ЕП

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

//новости ан

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…

//новости ан

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала об отношении отца - режиссёра Владимира Меньшова к себе и родным людям. По её словам, после рождения…

//новости ан

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском…

По предварительным итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге «Справедливая Россия» получила 107 мандатов. Ещё около 35 мандатов партия лишилась в результате…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев устроил для своего сына свадьбу, которая потянула на годовой бюджет региона. Видео и фото с грандиозного торжества срочно…