В Ярославской области обнаружен вирус африканской чумы свиней

//Здоровье

15 февраля 2013, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

По информации Астраханской городской ветеринарной станции на территории охотничьего хозяйства Угличского района Ярославской области на границе с Кашинским районом Тверской области обнаружен геном вируса африканской чумы свиней (АЧС).

Главам администраций районов города, руководителям рынков и другим ответственным лицам предписано обеспечить меры по недопущению распространения АЧС в Астрахани, сообщили АН в пресс-службе администрации Астрахани.

В их числе – запрет на свободный выгул свиней, вывоз и ввоз в город животных, продуктов и сырья животного происхождения из неблагополучных пунктов, а также продажу свиней хозяйствам, имеющим низкий зоосанитарный статус (ниже второго уровня). Кроме того, необходимо усилить контроль за соблюдением норм и правил содержания свиней, их несанкционированными перевозками, правил реализации сырья продуктов убоя и продукции свиноводства, поступающих на рынки и перерабатывающие предприятия Астрахани. Также предписано исключить возможность скармливания свиньям пищевых отходов без глубокой термической обработки и провести переучёт всего свинопоголовья.