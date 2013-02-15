Риск развития болезни Альцгеймера женщины могут снизить самостоятельно

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15 февраля 2013, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Риск возникновения и развития болезни Альцгеймера у женщин можно снизить самостоятельно, этому помогут определенные генетические особенности, уверены сотрудники школы медицины Стэнфордского университета США.

Развитие болезни Альцгеймера, от которой страдает население США в старшем возрасте, поможет предотвратить заместительная гормональная терапия, пишет medicinform.net.

Исследование длилось два года, в нем приняли участие 70 женщин в возрасте от 45 до 65 лет, часть из которых находилась на заместительной гормональной терапии. После того, как был проведен сравнительный анализ ДНК, выяснилось, что женщины, проходившие ЗГТ, имели сниженный риск развития болезни Альцгеймера.