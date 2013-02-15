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//Здоровье

Мужчины могут спасти себя от онкологического заболевания

15 февраля 2013, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

Врачи уверены, что занятиями в спортзале мужчины могут спасти себя от онкологического заболевания - рака простаты, к такому выводу в ходе исследования пришли ученые из Медицинского центра ветеранов в Дареме, Великобритания.
 
Интересно, что открытие касается светлокожих мужчин, полученные данные никак не влияют на темнокожих мужчин, пишут Медвести.
ЕП

//картина дня

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