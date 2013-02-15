Обувь без каблуков вредит позвоночнику

//Здоровье

15 февраля 2013, 08:07 [ «Аргументы Недели» ]

Ортопеды-травматологи предупреждают, что носить постоянно обувь без каблуков, на плоской подошве, вредно для здоровья. Доктор медицинских наук, профессор Елена Литвина уточнила, что ношение обуви на плоской подошве грозит даже серьезными проблемами со спиной: формированию межпозвоночных грыж.

Ортопеды пояснили, что туфли без каблуков нарушают статическое положение тела, что вызывает боли в спине. Ношение балеток, шлепанцев также грозит развитием тромбофлебита, поперечно-продольного плоскостопия, патологическими изменениями в ахилловом сухожилии, искривлениями пальцев стопы.

Ортопеды-травматологи отмечают, что обувь на плоской подошве, также как и обувь на высоком каблуке, нести угрозу здоровью.

Специалисты напоминают, самая удобная обувь, способствуящая сохранить "легкую походку" - обувь с каблуками высотой до 3-4 см.