Повышенное и пониженное поступление кальция в организм нарушают регуляцию обмена

//Здоровье

15 февраля 2013, 07:10 [ «Аргументы Недели» ]

Кальций, как известно, необходим не только растущему организму ребенка, но и организму взрослого человека, однако исследование ученых доказало, что норма хороша и здесь, так как переизбыток кальция повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование проводили ученые из Швеции, результаты опубликованы в British Journal of Medicine. Кальций, употребляемый в количестве более грамма в день увеличивает риск смерти среди женщин от ряда заболеваний, в том числе заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Кальций - минеральный компонент костной ткани, ионы кальция участвуют в свертывании крови, также без него становится невозможным проведение импульсов по нервным волокнам и нормальное сокращение мышц, в том числе сердечной, однако, видимо, при приеме в больших дозах изменяется строение мышцы сердца и сосудов, что и приводит к болезням и летальным исходам.

В ходе научной работы были использованы данные о 61 443 женщинах, родившихся в период с 1914 по 1948 год, интересно, что ранее американские ученые провели подобное исследование о влиянии избытка кальция на здоровье мужчин. Вывод - переизбыток кальция (больше 1г. ежедневно) опасен и для мужского, и для женского здоровья, однако его недостаток также ведет к нарушению обмена веществ.