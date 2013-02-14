Избыток кальция в организме вредит как женщинам, так и мужчинам

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14 февраля 2013, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые выявили, что повышенный уровень кальция в крови вреден как женщинам, так и мужчинам. Шведские исследователи доказали: избыток кальция способствует риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Сотрудники Уппсальского университета в течение 19 лет наблюдали за состоянием здоровья 61443 женщин в возрасте от 50 лет. Исследователи контролировали количество кальция в их рационе и периодичность приема добавок с кальцием.

Если женщина минимум вдвое превышали рекомендуемую дневную норму кальция, у нее значительно увеличивались риски умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. При избыточном потреблении кальций оседает на стенках сосудов, сужает их просвет. Сосуды теряют эластичность. Специалисты считают безопасной нормой для женщин 700 мг кальция в день – с учетом и рациона, и добавок.

Американские ученые также обнаружили, что избыток кальция может повышать вероятность смерти мужчин по той же причине - заболеваний сердечной-сосудистой системы. Специалисты из онкологического института в США во главе с Цянь Сяо провели масштабное исследование. Ученые 12 лет наблюдали за 388 тысяч добровольцев старше 50 лет. За это время от сердечно-сосудистых заболеваний скончалось более 10 тысяч человек: 3,8 тысяч женщин и 7,9 тысяч мужчин.

Оказалось, что у мужчин, потреблявших свыше тысячи миллиграммов кальция в таблетках в сутки, риск смерти от проблем с сердцем и сосудами возрастал на 20 процентов. При этом из-за дополнительного приема кальция риск смерти мужчин от болезней сердца увеличивался на 19 процентов, а от заболеваний, связанных с нарушением кровообращения в мозге, на 14 процентов.

Ученые намерены продолжить исследования.