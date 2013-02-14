Ученые выяснили, почему женщины срываются с диеты

//Здоровье

14 февраля 2013, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]

Британские ученые выяснили причину, по которой женщины срываются с диеты. В ходе исследования дамы, страдающие от лишних килограммов, рассказали, что нарушают диету из-за непреодолимого желания съесть кусочек какого-либо запрещенного продукта.

В итоге 48% сдавались под натиском шоколада, 31% — чипсов, 26% — сыра и хлеба, 23% — вина. Некоторые женщина просто любили поесть вкусно и много. Треть участниц исследования говорят, что мешает депрессия, которая наступает у них в период диеты.

Многим женщины не могут придерживаться диеты из-за того, что приходится покупать продукты и готовить на всю семью.

Когда дама худеет одна, то срывают планы подруги и партнеры.

Эксперты в Великобритании установили, что большинство женщин отказываются от диеты в среднем через пять недель, два дня и 43 минуты. 13% женщин могли сидеть на диете 13 недель и больше. Пятая часть участниц исследования рассказали, что выдерживают на диете только месяц. 16% бросают все уже через две недели, 8% через неделю.