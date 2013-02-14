Росгидромет: Здоровье летящих в самолете зависит от происходящего на солнце

//Здоровье

14 февраля 2013, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

Здоровье экипажа и пассажиров летящего самолета зависит от того, что происходит на Солнце. Об этом сегодня на пресс-конференции в РБК сообщил глава Росгидромета Александр Фролов.

"Если посчитать дозу (радиации), которую можно получить за один раз полярного перелета, а таких перелетов уже почти 10 тысяч осуществляется: за год 6 полярных трасс, например, лететь из Москвы в Лос-Анжелес через Северный Полюс или из Азии в Америку или Канаду, то оказывается, при спокойном Солнце, которое бывает почти всегда, за один перелет можно получить 0,25 миллизиверт (мЗв) - это примерно одна четвертая максимальной годовой дозы", - сказал он.

"То есть слетали 2 раза в Америку через полюс, и можете рентген больше не делать, вы уже и так получили сполна", - пошутил глава Росгидромета. При этом, по его словам, если во время полета произойдет солнечная вспышка, то в зависимости от ее мощности, доза облучения может значительно возрасти, даже в 10 раз.



