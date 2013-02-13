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//Здоровье

Популярное обезболивающее могут запретить?

13 февраля 2013, 23:13 [ «Аргументы Недели» ]

Популярное обезболивающее могут запретить?

Сотрудники Лондонской школы медицины и стоматологии Бартса заявили, что популярное обезболивающее под названием "Диклофенак", которым пользуются во всем мире, следует запретить, поскольку этот препарат вызывает серьезные осложнения.

Как утверждают ученые, проведенные исследования подтвердили, что при приеме Диклофенака увеличивается риск возникновения инсульта или сердечного приступа на 40% и вследствие этого - летальный исход, поэтому необходимо пользоваться более безопасными обезболивающими, пишет The Telegraph.

Врачи часто назначают этот препарат после операции и для борьбы с болью при артрите. По утверждению сотрудников Британского агентства по регулированию лекарственных средств, невыносимые боли может утолить только этот препарат, но принимать его надо только под контролем врачей в минимальной дозировке на короткий срок, чтобы контролировать симптомы артрита.

А по мнению британских кардиологов, которые против запрета Диклофенака, входящего в список жизненно необходимых лекарств в 74 странах мира, те, кто принимает эти обезболивающие, должны знать о рисках развития сердечно-сосудистых заболеваний, внутреннего кровотечения, а также о преимуществах в лечении мучительных болей, вызванных артритом. Кроме того, если возникают какие-то сомнения при лечении этим препаратом, то лучше посоветоваться со своим лечащим врачом, который решит - сократить прием препарата либо заменить его на другой.

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