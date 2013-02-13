Как разница в доходах мужчины и женщины влияет на их взаимоотношения

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13 февраля 2013, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]

Финансовое неравенство порой сильно осложняет отношения в паре. Особенно когда зарплата мужчины меньше, чем у его супруги, ведь традиционно мужчина – кормилец, женщина – хранительница очага.



Вы бы смогли построить отношения с мужчиной, который зарабатывает существенно меньше вас? Положительный ответ на этот вопрос дали менее половины (45%) представительниц прекрасного пола, показывают исследования рекрутингового портала Superjob.ru.



Что касается мужчин, то они оказались менее консервативными: строить отношения с женщиной, которая зарабатывает существенно меньше их, готово подавляющее большинство представителей сильного пола – 90%.

Закономерно, что у женщин, которые, как правило, пекутся не только о своем благополучии, но и о будущем детей, заметно более востребованы мужчины с высокой зарплатой. По данным нашего опроса, с мужчиной, который зарабатывает намного больше, могли бы построить отношения 80% женщин, то есть подавляющее большинство.

Построить отношения с дамой, которая зарабатывает существенно больше, мог бы 61% опрошенных нами мужчин. По их наблюдениям, цифра в зарплатной ведомости менее важна, чем истинные взаимные чувства.



При этом опытом отношений с более успешными в финансовом плане женщинами может похвастаться лишь 26% российских мужчин: «В итоге пришлось расстаться, так как очень часто прорезался командный голос»; «Сейчас моя девушка зарабатывает в 2-3 раза больше меня! Меня это только подбадривает, и я стараюсь работать лучше, чтобы получить повышение!».



А между тем, по мнению ученых, чем выше доход жены по отношению к заработкам мужа, тем больше у последнего возникает проблем с эрекцией. Исследование показало, что в семьях, где мужья зарабатывают меньше жен, значительно чаще используют Виагру и другие подобные лекарства, стимулирующие эрекцию. Датские считают, что падению "мужской твердости", скорей всего, способствует утрата гордости, а также гнев и отчаяние из-за сложившегося материального положения. Но так то в Дании...





