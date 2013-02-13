В здравоохранении Еврейской автономии – хроническая нехватка специалистов

Из областной детской поликлиники Биробиджана уволился единственный врач-отоларинголог. Укомплектованность врачами в областной поликлинике составляет 48 процентов, в других медучреждениях ЕАО ситуация не лучше.

Как сообщил «АН-онлайн» главврач областной детской поликлиники Дмитрий Борисенко, местный врач-отоларинголог уволилась и уехала на постоянное место жительство в другой регион. «Прогнозируя данную ситуацию, мы в августе прошлого года на профильное обучение направили специалиста. Но он начнёт работать лишь в августе нынешнего года - после интернатуры. Пока мы такую услугу оказать населению не в состоянии. Можно обращаться к частнопрактикующим специалистам или в областную больницу, где создано лор-отделение — больных детей там должны обслуживать, особенно с острой болью», — пояснил Дмитрий Борисенко.

Стоимость приёма у «частника» в Биробиджане составляет 500-600 рублей. «У меня, например, нет таких денег, а у дочки сильно болит ухо. Куда вести больного ребенка, кто поставит диагноз? Для чего тогда нужны медицинские полисы?», - удивляется биробиджанка Елена.

По словам депутата Законодательного собрания ЕАО Павла Винникова, проблема кадрового голода в региональном здравоохранении стоит очень остро. «К примеру, сегодня в областной больнице укомплектованность врачами составляет всего 48 процентов. Связано это, во-первых, со старением контингента. Во-вторых, с высокой текучестью кадров. Молодёжь у нас не задерживается, уезжает в другие регионы, потому что там стали открываться федеральные высокотехнологичные специализированные центры медицинской помощи. Уезжают хирурги, акушеры-гинекологи, другие специалисты», - рассказал Павел Винников.