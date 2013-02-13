В Петербурге в детском саду нашли кишечную инфекцию
13 февраля 2013, 11:03 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Сразу семь самых маленьких воспитанников детского сада № 89 Центрального района Петербурга «слегли с животом». Все ребята из ясельной группы.
А пока детишкам лечат кишечную инфекцию на дому, их детский сад проверяет прокуратура. - Заболевшие от госпитализации отказались, - рассказали в пресс-службе прокураторы Петербурга. – Наши сотрудники уже нашли нарушения требований СанПин по содержанию дошкольных учреждений. Проверка пока продолжается, по ее результатам решат, что делать с детским садом, пишет КП.