Известный диетолог из США озвучил список самых вредных продуктов

Американцы борются за здоровый образ жизни, известный диетолог из США Джаред Кох озвучил список самых вредных продуктов, которые, по его мнению, должны быть исключены из ежедневного рациона любого человека.

На первом месте в списке самых вредных для здоровья человека продуктов - консервы в жестяных банках, на втором месте - полуфабрикаты из мяса и те мясные продукты, прошедшие обработку (копчености, бекон, колбаса и так далее).

Маргарин, ранее названный более полезным для человека, чем сливочное масло, - на третьем месте, пишут Интернет-СМИ. А вот масла растительные, в том числе даже оливковое и кокосовое, признаны вредными при употреблении в больших количествах.

По мнению диетолога, растительные масла провоцируют появление воспалений в организме, в итоге они - на четвертом месте. На пятом - картофель, выращенный с применением нитратов. Шестое место заняли все соевые продукты.

Седьмое место осталось за искусственным подсластителям, которые могут способствовать образованию раковых опухолей.