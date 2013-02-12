Первые жертвы гриппа-2013 в России: в Свердловской области скончались двое

Два человека скончались от пневмонии, вызванной свиным гриппом в Свердловской области. Один из умерших - житель Камышлова, второй мужчина проживал в Екатеринбурге. В целом по области продолжает складываться неблагоприятная ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом.

На Среднем Урале зарегистрировано почти 50 тысяч случаев заболевания. Эпидемический порог превышен во всех возрастных группах, за исключением возрастной группы детей 0-2 года, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Госпитализация потребовалась 2,6% заболевших.



В регионе выделено 13 вирусов гриппа, из них 10 вирусов относились к подтипу свиного. Полностью закрыто шесть школ и столько же дошкольных образовательных учреждений. На вынужденные каникулы ушли около полутора тысяч детей.

Кроме того, частично приостановлен образовательный процесс в 86 школах, 2 интернатах и техникуме. Отдельные группы на карантине в 143 детсадах. Отсутствует порядка 4 тысяч детей.