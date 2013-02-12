Минздрав РФ разработает требования к курительным комнатам

Требования к курительным комнатам в связи с принятием антитабачного закона Минздрав РФ опубликует в течение месяца, сообщил журналистам во вторник заместитель главы ведомства Сергей Вельмяйкин.

"АН" писали, что депутаты Госдумы во вторник приняли законопроект в третьем чтении.

"В ближайшее время, примерно в течение месяца, министерством здравоохранения будут обнародованы подзаконные нормативные акты во исполнение этого закона, в частности документ, который будет устанавливать требования к "курилкам" и к знаку "курение запрещено"", - сказал Вельмякин.