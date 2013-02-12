Псковичи смогут записаться на приём к врачу по интернету и телефону

В Псковской области вводят новые формы записи к врачу. Времена ночных дежурств у поликлиник, чтобы к открытию регистратуры оказаться в первых рядах и получить номерок к врачу, похоже, уходят в прошлое. Теперь жители Псковской области могут записаться к врачу с помощью единого бесплатного телефона 8-800-100-66-03.

Как пояснили «АН-онлайн» в Государственном комитете Псковской области по здравоохранению и фармации, таким способом можно попасть на прием к терапевту, педиатру, гинекологу, стоматологу, врачу офиса общей практики, хирургу и дерматологу. Запись к врачу возможна либо в учреждение по месту проживания, либо в лечебное учреждение, в которое гражданин официально прикрепился по личному письменному заявлению. Запись к врачам других профилей осуществляется после посещения участкового врача.

Кроме того, предварительная запись к врачу возможна через Интернет, на региональном «Едином медицинском портале Псковской области». Однако чтобы зарегистрироваться на портале, необходимо получить региональный идентификатор. Для этого заболевшему псковичу придется посетить центр социального обслуживания или центр занятости населения, где ему этот индентификатор выдадут.