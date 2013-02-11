В Дагестане к «Скорой» подоспела помощь

Махачкалинские отделения «Скорой помощи» дополнили 20 спецмашинами. Выделили их в рамках программы модернизации здравоохранения. Спецтранспорт получат и другие муниципалитеты республики. Таким образом, считают в Управлении здравоохранения, бригады «Скорой» будут быстрее доезжать до больных.

Катастрофическая нехватка карет «Скорой помощи» - проблема, которая много лет мучила дагестанцев. Об этом руководство главного отделения Махачкалы неоднократно напоминало властям и периодически публично извинялось перед жителями за опоздания врачей. Однако ситуация долгое время оставалась неизменной. «Количество бригад «Скорой» у нас не соответствует нормативам. По количеству населения, обслуживаемого нами, — это около 700 тысяч человек, должно быть не менее 50—60 бригад и столько же машин, потому что по нормативам одна бригада рассчитана на 10 тысяч человек. А у нас всего 33 бригады. И машины в очень плохом состоянии. При таких условиях практически невозможно обслуживать вызовы без опозданий», - говорил ранее о состоянии станции «Скорой помощи» главврач Магомедрасул Зияутдинов.

По словам медиков, весь автопарк карет «Скорой помощи» изношен практически на 80%. Водители также часто жаловались на неисправность машин, некоторые стоят на территории без использования: уже попросту не поддаются ремонту. «Машины часто ломаются, потому что постоянно на ходу. Не помню, когда последний раз ремонтировал, да и денег на ремонт у нас нет. А что говорить о медицинской аппаратуре, которая из-за постоянных трясок пришла в негодность. Некоторую аппарату приходится чинить ежедневно по несколько раз» - рассказал «АН-онлайн» водитель на станции «Скорой помощи».

Теперь же в рамках программы здравоохранения махачкалинской «Скорой» выделили 20 карет. Всего же в республику доставят 145 единиц машин, большая доля была отправлена в столицу. Все машины оснащены приборами системы ГЛОНАСС. Пополнения автопарка ожидаются в муниципалитетах - Агульском, Ахвахском, Бабаюртовском, Ботлихском, Акушинском и других районах.

«Наша задача – доехать до больного за 20 минут. Думаем, что теперь с этим не будет проблем», - сказали «АН-онлайн» в Управлении здравоохранения. Однако как считают непосредственно сотрудники «Скорой», полностью исключить проблему опозданий на вызовы больных невозможно. Помимо нехватки медицинских карет существует ряд других проблем: одни из первых - это пробки на дорогах и дефицит врачей и фельдшеров.