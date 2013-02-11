Онищенко: Россия может снять запрет на поставки мяса из США

Россия снимет запрет на поставки мяса из Соединенных Штатов, если американская сторона откажется от направления в нашу страну продукции, полученной с использованием стимулятора роста - рактопамина.

Об этом заявил руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, передает "Эхо Москвы".

"АН" писали, что с сегодняшнего дня вступил в силу запрет на экспорт из США и Канады замороженного мяса и мясопродуктов.

Ранее, 4 февраля было запрещено ввозить охлажденную свинину из США и Германии.