Онищенко: Россия может снять запрет на поставки мяса из США
11 февраля 2013, 15:50 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Россия снимет запрет на поставки мяса из Соединенных Штатов, если американская сторона откажется от направления в нашу страну продукции, полученной с использованием стимулятора роста - рактопамина.
Об этом заявил руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, передает "Эхо Москвы".
"АН" писали, что с сегодняшнего дня вступил в силу запрет на экспорт из США и Канады замороженного мяса и мясопродуктов.
Ранее, 4 февраля было запрещено ввозить охлажденную свинину из США и Германии.