Созданы капсулы, которые могут уничтожать раковые клетки

Ученые из США уверены, что стали авторами прорыва в области лечения онкологических заболеваний, в журнале Nano Today сообщается, что в США изобретены нано-капсулы, способные подавлять развитие онкологии.

Сообщается, что по данным профессора химической и биомолекулярной инженерии из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе И Тана, капсула безопасно доставляет протеиновый комплекс непосредственно в ядра раковых клеток, что вызывает их смерть.

Размер капсулы составляет примерно 100 нанометров (что вполовину меньше величины самой маленькой бактерии), пишут Интернет-СМИ.