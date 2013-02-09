Ученые: Фрукты и овощи могут помочь людям с больными почками

Польза фруктов и овощей для здоровья человека неоспорима и известна давно, однако теперь специалисты сообщили, что употребление фруктов и овощей может помочь людям с нарушениями функций почек.

Американские ученые уверены, что пациентам с больными почками необходимо есть побольше фруктов и овощей,в итоге почки смогут лучше справиться с лишней кислотой.

АН напоминают, что избыточная кислотность у больных с хронической почечной недостаточностью может привести к так называемому метаболическому ацидозу.