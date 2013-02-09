Анастезиолог университета обвиняется в причинении смерти по неосторожности

Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней Ольги Поляковой, врача анестизиолога-реаниматолога Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, обвиняемой по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.



Из материалов уголовного дела следует, что утром 30 марта 2012 года в павильоне указанного медицинского университета, расположенного в доме 47 по Пискаревскому проспекту, Полякова, ненадлежаще исполняя свои профессиональные обязанности при оказании медицинской помощи 48-летней пациентке, допустила дефекты лечения, в результате чего в тот же день женщина скончалась от гипоксической остановки кровообращения, обусловленной длительной неадекватной искусственной вентиляцией легких (около 20 минут) вследствие дефектов анестезиологического пособия, повлекшей развитие несовместимой с жизнью гипоксии.



Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.