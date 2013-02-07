Власти Москвы сохранят меры соцподдержки доноров крови

Проект постановления правительства Москвы о поощрении доноров крови представил накануне заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников на заседании городского правительства.

Он напомнил, что принятый 20 января 2013 года Федеральный закон № 125-ФЗ "О донорстве крови и её компонентов" устанавливает ограничения на возмездное донорство и пропагандирует бесплатную сдачу крови.

Закон, по его заммэра, является актуальным и своевременным, так как в странах Европы и США наряду с платным донорством активно развита безвозмездная сдача крови.

С принятием федерального закона 40% московских доноров, которые на протяжении ряда лет возмездно сдавали кровь, не пришли на станции переливания крови.

Разработанное правительством Москвы постановление поощряет безвозмездное донорство и сохраняет все льготы для лиц, сдающих кровь безвозмездно, с присвоением им почетных знаков "Почётный донор Москвы", "Почётный донор России". Леонид Печатников напомнил, что обладатели почётных знаков имеют льготы в сфере ЖКХ, при проезде на транспорте, а также к ним применяются меры социальной поддержки.

Денежная поддержка сохранится при однократных и многократных донациях. Например, однократная сдача крови будет оплачиваться в размере 3,4 тыс. рублей, а 4 донации - уже в размере 20 тыс. рублей.

В 2012 году в столице на платной основе сдано более половины цельной крови, более 80% плазмы крови и около 100% тромбоцитарной массы, сообщил заммэра.

Указанные меры будут применяться в рамках госпрограммы социальной поддержки жителей города Москвы.