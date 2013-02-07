Ученые: долголетие обеспечено добрым, отзывчивым и бескорыстным людям

Ученые пять лет проводили исследование и выяснили, что добрые, отзывчивые и бескорыстные люди живут дольше, чем менее благородные люди. Группа исследователей под руководством Майкла Поулина из Университета Буффало работала с 846 добровольцами.

Участники исследования, сами пережившие серьезные стрессовые ситуации, такие как тяжелая болезнь, ограбление, увольнение, финансовые сложности или смерть близкого родственниками, помогавшие другим в жизни, легче справлялись с переживаниями. Очевидно, это помогло им прожить дольше. Добровольцы рассказывали, как в течение года помогали друзьям, соседям или родственникам, которым требовалась забота, уход, поддержка.

По словам Майкла Поулина, за пять лет наблюдений доказано, что благородные и добрые люди проще справлялись со стрессом, что снижало риск смерти, вызванной переживаниями, и снижало показатели заболеваемости, пишет meddaily.ru.

А социальная изоляция, да еще под влиянием стресса, наносит сокрушительный удар здоровью людей.