Умеренный загар помогает женщинам в борьбе с артритом

Регулярное пребывание на солнце может снизить риск развития ревматоидного артрита у женщин. Однако подобный эффект воздействия UVB-лучей отмечается только среди дам зрелого возраста.



Долгое время специалисты следили за состоянием свыше 235-ти тысяч женщин в возрасте от 25-ти до 55-ти лет. Выяснилось, что те женщины, которые проживают в жарких южных штатах, на двадцать процентов реже страдают от ревматоидного артрита, нежели те, кто проживает в северных штатах. Механизмы еще не до конца понятны, но, возможно, подобное влияние оказывает синтез витамина D, отмечают американские ученые.



Человек, страдающий ревматоидным артритом, испытывает сильные боли в суставах (преимущественно мелких), кроме того, воспалительный процесс постепенно приводит к их деформации.



