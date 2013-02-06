Живя с мамой проще забеременеть

По мнению ученых из Эссекского университета, те представительницы женского пола, которые живут рядом со своими матерями или другими ближайшими родственниками, беременеют чаще других.

Можно сказать, что постоянное общение с матерью повышает шансы женщины забеременеть. Причем и количество детей в семье больше, чем у тех, кто живет далеко от своих родителей. Поддержка семьи помогает женщине чувствовать себя психологически спокойной, что, в свою очередь, положительно сказывается на фертильности.Такие выводы ученые сделали в результате исследований, в которых приняли добровольное участие около 2 тысяч женщин.



