ВОЗ: Грязный воздух в среднем отнимает у каждого европейца 8,5 месяцев жизни

Более 80% европейцев дышат воздухом, уровень загрязнения которого выше допустимых норм. Об этом сообщает региональное бюро Всемирной организации здравоохранения. По его данным, в среднем это отнимает у каждого жителя Европы 8,6 месяцев жизни.

ВОЗ ссылается на результаты исследований о воздействии загрязнения воздуха, которые указывают на необходимость более решительной политики стран на этом направлении, передает Центр новостей ООН.

Авторы исследования, которое проводилось под эгидой ВОЗ, полагают, что длительное воздействие мелкодисперсных частиц (PM2.5) может вызывать атеросклероз, осложнения при родах и детские респираторные заболевания. В подготовленном обзоре фактических данных по воздействию загрязнения воздуха на здоровье также указывается на возможную связь воздействия мелкодисперсных частиц с неврологическим развитием, когнитивными функциями и диабетом.

Авторы исследования рекомендуют странам Европы разработать нормы для долгосрочной средней концентрации озона, а также разработать новые нормы ВОЗ для содержания диоксида азота (NO2), токсичного газа, который образуется в процессе горения при отоплении, производстве электроэнергии и особенно в процессе сгорания в двигателях автомобилей.

Полный технический отчет по результатам исследования будет выпущен весной 2013 года.