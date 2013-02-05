МАГАТЭ: жители беднейших стран получат шанс в борьбе с раковыми заболеваниями

Раннее выявление и современные методы лечения раковых заболеваний имеют решающее значение для снижения смертности. В этой связи Международное агентство по атомной энергии сообщило о намерении активизировать помощь развивающимся странам в укреплении программ в сфере обследования и терапии. Среди планов - открытие в окрестностях Вены учебного центра по онкологии.

На мероприятии в Вене, которое было приурочено к Всемирному дню борьбы с раком, накануне глава МАГАТЭ Юкия Амано подчеркнул, что, несмотря на прогресс, достигнутый в борьбе с раковыми заболеваниями, многое еще предстоит сделать, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов.

Ведь 70% из 10 миллионов случаев смерти от рака в год приходятся на развивающиеся страны. На сегодняшний день в этих странах не хватает около пяти тысяч машин радиотерапии.

В некоторых развивающихся государствах меньше 15% онкологических больных после диагноза рака шейки матки и рака молочной железы проживают ещё пять лет. Во многих промышленно развитых странах мира эти заболевания во многих случаях излечиваются.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что жители бедных стран имеют право на лечение и должны излечиваться от излечимых заболеваний, передает Центр новостей ООН.

МАГАТЭ уже поддерживает примерно 130 проектов по выявлению рака и его лечению. За последние 30 лет Агентство выделило бедным странам около $260 млн в рамках оказания помощи в борьбе с раковыми заболеваниями.

Юкия Амано рассказал о планах МАГАТЭ в ближайшие несколько лет отрыть учебный центр по раковым заболеваниям в лабораторном комплексе Агентства в 40 километрах Вены. В нем представители государств-членов ООН смогут научиться пользоваться новыми передовыми технологиями в сфере радиотерапии.