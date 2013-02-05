В Мордовии закрывают школы на карантин

Резкое увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди школьников Мордовии заставило органы образования временно прекратить занятия в нескольких учебных заведениях. На сегодняшний день из-за роста заболеваний ОРВИ в республике закрыты пять школ.

Резкие перепады температур, отмечаемые на территории республики в последние десять дней, опасны для людей с ослабленным иммунитетом, в связи с этим в регионе резко увеличилось количество заболевших ОРВИ, среди них – большое количество школьников. Эпидемиологический порог по острым респираторным вирусным инфекциям в настоящее время превышен на 56 процентов.

Чтобы не допустить распространения заболеваний, пять школ Мордовии закрыты на карантин и занятия здесь не проводятся. Две школы временно не работают в городе Саранске, по одной - в Темниковском, Большегинатовском и Дубенском районах. По предварительным данным карантинные мероприятия в них продлятся до конца текущей недели.

Вместе с тем, по данным Управлении Роспотребнадзора по РМ, в республике в настоящее время зафиксировано всего 15 человек, заболевших гриппом.