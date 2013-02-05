Роспотребнадзор: эпидемия гриппа охватила треть регионов России

Эпидемия гриппа на первые числа февраля охватила треть российских регионов. По данным Роспотребнадзора, на территории России превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению на 5-й неделе зарегистрировано в Ивановской, Костромской, Липецкой, Рязанской, Вологодской, Нижегородской, Саратовской, Ульяновской, Свердловской, Челябинской, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Сахалинской областях, республиках Карелия, Башкортостан, Марий Эл, Хакасия, Саха (Якутия), Удмуртской, Чувашской, в Санкт-Петербурге и Москве, Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, Еврейской автономной области, Пермском и Алтайском краях.

Превышение эпидпорогов в городах (без превышения по субъекту) зарегистрировано в Курске, Смоленске, Сыктывкаре, Кирове, Самаре, Красноярске и Владивостоке. В ведомстве уточнили, что больше всего гриппом и ОРВИ болеют малыши возраста до 6 лет. Среди детей в возрасте до двух лет превышение недельных эпидемических порогов отмечено в 32 российских субъектах, среди детей 3-6 лет — в 37 субъектах, 7-14 лет — в 23 субъектах. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом некоторые образовательные учреждения закрываются на карантин.

Корреспондент "АН" из Саранска сообщил: "Резкое увеличение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди школьников Мордовии заставило органы образования временно прекратить занятия в нескольких учебных заведениях. На сегодняшний день из-за роста заболеваний ОРВИ в республике закрыты пять школ.

Резкие перепады температур, отмечаемые на территории республики в последние десять дней, опасны для людей с ослабленным иммунитетом, в связи с этим в регионе резко увеличилось количество заболевших ОРВИ, среди них – большое количество школьников. Эпидемиологический порог по острым респираторным вирусным инфекциям в настоящее время превышен на 56 процентов".

Главный терапевт России, директор Московского НИИ пульмонологии Александр Чучалин напомнил, что грипп - это острая вирусная инфекция, которая передается от человека к человеку.

Александр Чучалин подчеркнул, что надо помнить о гриппе:

1. Личная гигиена и своевременная изоляция заболевшего необходимы для профилактики обязательно

2. Альтернативы вакцине для защиты от гриппа не существует

3. В 99% случаев грипп - это "домашняя" болезнь, которая лечится амбулаторно

По словам доктора, обязательная вакцинация от гриппа рекомендована для беременных женщин.