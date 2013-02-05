Составлен рейтинг самых популярных пластических операций, рейтинг составлен специалистами Международной ассоциации пластических хирургов на основании отчетов пластических хирургов со всего мира.

На первом месте, как и можно было предположить, остается увеличение груди с использованием имплантатов из силикона, названы и страны-лидеры - Китай, Италия, Мексика, Бразилия, США (в порядке возрастания).