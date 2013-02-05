Японские ученые уверены, что жевание жвачки стимулирует работу мозга, выводы эксперты из Японии сделали на основании исследования, в котором приняли участие 17 здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 34 лет.

Выяснилось, что жевание жвачки улучшает когнитивную функцию головного мозга, внимание и скорость обработки информации. В среднем,в ходе эксперимента, добровольцы, жующий жвачку, на 10% раньше справились с заданиями, чем другие.

В сообщении ученых, которое цитируют Интернет-СМИ, уточняется, что механизм связи жевания жвачки и работы головного мозга, требует изучения.