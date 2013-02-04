Петербургские депутаты поддержали идею замены донорам денежных выплат на обеды

Председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению ЗакСа Петербурга Людмила Косткина прокомментировала корреспонденту «АН-онлайн» Федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов» вступивший в силу с 21 января 2013 года.

Напомним, что согласно этому закону донорам за сдачу крови должно предоставляться бесплатное питание за счет учреждения здравоохранения. Денежная компенсация при этом отменяется.

«Федеральный закон действительно изменился. Мы вернулись к обязательному питанию доноров. Эту идею поддерживают медики, и лично я двумя руками за его принятие. Я сама на протяжении многих лет сдавала кровь регулярно. В последний раз ощутила сильное головокружение, хотя вроде бы все было хорошо. Мы должны думать о тех, кто пришел сдавать кровь, и не можем допустить, чтобы люди становились донорами в ущерб собственному здоровью», - пояснила Косткина.

При этом чиновница отметила, что закон нужно серьезно дорабатывать. Дело в том, что министерство здравоохранения до сих пор не утвердило рацион и стоимость бесплатного питания доноров. Также существует проблема организации питания при выездных бригадах трансфузиологов, которые собирают около половины крови, поступающей на хранение в петербургские медицинские учреждения. Такие же сложности возникают в ходе добровольческих корпоративных и молодежных кампаний по сдаче крови. Главный трансфузиолог Северо-Запада Владимир Красняков не исключает вероятной возможности снижения количества доноров, многие из которых не считают бесплатное питание адекватной заменой денежной компенсации.

«К вопросу о питании, нужно подходить серьезно, его рацион должен быть утвержден правительством страны. Кроме того, нужно организовать столовые прямо на станциях переливания крови, чтобы донорам не приходилось переходить две дороги, до ближайшей столовой», - пояснила Косткина.

При этом чиновница напомнила, о существовании нормативного акта Министерства здравоохранения, допускающего введение денежных выплат донорам на региональном уровне, и предложила петербургским депутатам рассмотреть перспективы развития петербургского законодательства о социальной защите доноров

«Пока в нашем региональном законе ничего не изменилось, мы по-прежнему выплачиваем донорам после третьей сдачи крови по 524 рубля», - пояснила Людмила Косткина.