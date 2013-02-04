В Еврейской автономии бушует грипп

Как сообщила «АН-онлайн» представитель управления Роспотребнадзора по ЕАО Евгения Мироненко, идёт третья неделя подъёма заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

«В Биробиджане уже 1300 зарегистрированных больных, среди которых — дети и взрослые. Тревожная обстановка сложилась и в районах автономии. В целом по области эпидемический порог превышен в два раза. Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается на четвёртой неделе», - рассказала Евгения Мироненко.

Руководителям учебных заведений (в том числе дошкольных) были направлены рекомендации Роспотребнадзора по борьбе с гриппом и ОРВИ. Как одна из защитных мер — полная или частичная остановка работы учебного заведения в период эпидемии.

В настоящее время в Ленинском районе перестали вестись занятия в школах села Венцелево и Преображеновка, частично «обезлюдела» школа в Ленинском. В селе Амурзет Октябрьского района закрылись школа и детский сад. В Биробиджане наступили внеплановые «каникулы» для учащихся шести школ.

«Мы рекомендуем прекратить занятия, если количество заболевших в классе превысило 20 процентов. Оптимальный срок профилактики – от семи до семидесяти суток, но конкретное решение принимает руководитель учебного заведения», - пояснила Евгения Мироненко.