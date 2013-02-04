Ученые уверены, что организм человека в состоянии вылечить себя сам

Ученые уверены, что организм человека в состоянии вылечить себя самостоятельно,к такому выводу, полученному в ходе масштабного исследования, пришли эксперты Университета Мичигана, США.

По заключению специалистов, в самый нужный, необходимый момент, организм человек сам начинает вырабатывать нужные ему ферменты.

В частности, в ходе исследования у добровольцев под воздействием тока вырабатывалось естественное болеутоляющее средство – эндогенный опиат.