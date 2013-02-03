Сибирское здоровье получило научное обоснование на генном уровне, именно гены обусловили выживание коренных народностей Сибири в суровых климатических условиях, уверены ученые из Кембриджа, пишут Интернет-СМИ.

Британские ученые исследовали 10 групп этносов - коренных жителей Сибири, в итоге обнаружены три "морозоустойчивых" гена: UCP1, ENPP7 и PRKG1.

Один ген позволяет избежать потери тепла организмом, второй - изменяет метаболизм жиров так, что организм полностью усваивает мясную и молочную пищу и не страдает в условиях пониженных температур от этой диеты.