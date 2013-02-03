Учёными назван самый полезный фрукт

Назван самый полезный фрукт 2013 г., по мнению ученых из Тайваня питахайя, широко известная, как драконий фрукт, признана самым полезным фруктом, так как содержит массу полезных для человека веществ.

Питахайя - тропический фрукт из семейства кактусовых, произрастает в Центральной и Южной Америке, во Вьетнаме и Таиланде. Вещества, содержащиеся в питахайе, помогут понизить уровень холестерина и сахара в крови, нормализируют давление, драконий фрукт богат кальцием, витамином С, жирными кислотами Омега-3.