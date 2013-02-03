В Петербурге приняли программу по борьбе с ВИЧ

Правительство утвердило на новый срок программу «Профилактика заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) в Санкт-Петербурге на 2013–2015 гг».

Впервые такая программа была принята в 1999 году. Аналогичную программу на федеральном уровне приняли только 7 лет спустя — в 2006-м. По словам главы комздрава Валерия Колабутина, «в результате реализации долгосрочной программы наметились тенденции к снижению уровня заболеваемости среди вновь выявленных лиц. В 3 раза снизилось ВИЧ-инфицирование подростков в возрасте 15–17 лет, сообщает сайт «Новости Петербурга». Из 4699 детей, родившихся у ВИЧ-инфицированных матерей за 25 лет, ВИЧ-инфекция подтверждена только у 284 младенцев. И все это благодаря своевременно принятым мерам. В настоящее время в городе проживает 44 583 ВИЧ-инфицированных. По этому показателю Петербург занимает 1 е место в СЗФО и входит в первую десятку в России.

Однако, по данным экспертов, реальное число ВИЧ-инфицированных, как минимум, в 3 раза выше. Причем в последние годы среди вновь выявленных около трети — это граждане иных регионов и государств. На ближайшие 3 года на реализацию программы потребуется 1,8 млрд руб. «Нет необходимости широко обсуждать данную программу, — отметил губернатор. — Ведь страдает почти 1% горожан. Поэтому ее следует рассматривать как один из приоритетов городского правительства». Он предложил внести дополнения по стимулированию медработников, которые регулярно работают с ВИЧ-инфицированными.