Российские ученые вырастили растения, синтезирующие бычий интерферон
3 февраля 2013, 06:58 [ «Аргументы Недели» ]
Растения, способные поддерживать человеческий иммунитет создали российские ученые. Сотрудники Санкт-петербургского государственного университета вырастили табак, горох и морковь, синтезирующие бычий интерферон.
Этот белок выделяется клетками иммунной системы и способствует усилению иммунитета.
По словам ученых, трансгенные растения, содержащие интерферон, стимулируют и противовирусный иммунитет, а это практически единственный способ борьбы с вирусными инфекциями.