Российские ученые вырастили растения, синтезирующие бычий интерферон

Растения, способные поддерживать человеческий иммунитет создали российские ученые. Сотрудники Санкт-петербургского государственного университета вырастили табак, горох и морковь, синтезирующие бычий интерферон.

Этот белок выделяется клетками иммунной системы и способствует усилению иммунитета.



По словам ученых, трансгенные растения, содержащие интерферон, стимулируют и противовирусный иммунитет, а это практически единственный способ борьбы с вирусными инфекциями.