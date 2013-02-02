От диабета и онкологии можно будет вылечиться пивом

От диабета и онкологических заболеваний можно будет вылечиться пивом, как уверены ученые из США, молекула под название humulones, содержащаяся в хмеле, может превратиться в всесильное лекарство от рака и диабета.

Сотрудники Университета штата Вашингтон сообщают, что данная молекула способна оказать благоприятное воздействие на состояние больных диабетом и некоторыми формами рака.

Производители лекарств, как предполагается, смогут включать компонент в состав новых медикаментов.

СМИ США отмечают, что вышеназванные молекулы в разных сочетаниях могут и приносить пользу и становиться ядом.