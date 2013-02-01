Названо лучшее не медикаментозное средство от депрессии, ученые из Шотландии, изучившие проблему, уверены, что чтение книг о самопомощи эффективней лекарств помогают человеку побороть депрессию.

Медики из Глазго в научной работе сообщают, что чтение книг по психологии может быть полезнее для пациента, чем прием препаратов от депрессии.

Выводы ученых основаны на исследовании историй болезни 200 человек с депрессией легкой и умеренной формы, пишут Интернет-СМИ.