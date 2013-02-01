Учёный назвал продукт, который может вызвать у человека хроническую усталость

Как известно, "мы - то, что мы едим", ученые время от времени сообщают о пользе или вреде тех или иных продуктов, теперь американский кардиолог Уильям Дэвис заявил, что хлеб - источник хронической усталости.

Дэвис обвинил хлеб в том, что он вызывает у современного человека, итак подверженному вечному стрессу, проблемы с концентрацией внимания и хроническую усталость, передают Интернет-СМИ.

Кардиолог обращает внимание на то, что в современных сортах пшеницы содержится ГМО-белок, он приводит к ощущению постоянной усталости и потери концентрации внимания.

Дэвис также утверждает, что именно этот ГМО-белок влияет на рецепторы мозга и превращает человека в обжору, что ведет к ожирению и "букету" других болезней.