Какие продукты помогают сохранить пышную шевелюру

Американские специалисты составили список продуктов, которые помогают замедлить поредение шевелюры. По мнению ученых, на состояние волос влияет не только возраст человека, но и его рацион.

1. Организму необходимы белки растительного происхождения. Поэтому нельзя забывать о бобовых, орехах, семечках и жирной рыбе, например, лососе. Считается, что жирные кислоты Омега эффективно помогают от выпадения волос.



2. Не допускайте недостатка цинка, иначе организм будет заимствовать его у волос. Цинк присутствует в мясе, морепродуктах, горьком шоколаде и семенах тыквы.



3. Для роста волос необходим также биотин, или витамин В7, который есть в субпродуктах, яйцах, зелени, ягодах и орехах.



4. А чтобы все эти вещества правильно усваивались из пищи, обращайте внимание на витамин С, который содержится в зеленых овощах и цитрусовых.



