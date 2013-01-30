Онищенко: В Москве превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ

Ситуация с заболеваемостью гриппом в городе сложная, однако, об эпидемии речь пока не идёт. Об этом накануне заявил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в столице превышен почти на 10%.

Если число заболевших будет продолжать расти, это уже станет причиной для тревоги. Главный санитарный врач настоятельно советует не стесняться носить марлевые маски, передает ТВЦ.

"АН" писали, что Роспотребнадзор ещё в субботу объявил о том, что в России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ.