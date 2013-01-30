Ученые признали самым полезным продуктом питахайю

Ученые в Тайване изучали полезные свойства разных фруктов, произрастающих в Южной Америке и Азии. По последним данным, самым полезным продуктом для здоровья человека признана питахайя. Питахайя (питайя) или драконий фрукт – плод кактуса.

Тайваньские ученые проверили и доказали, что мякоть питахайи содержит полезные вещества, которые регулируют давление, уровень холестерина и сахара в крови. Мякоть плода кактуса содержит много витаминов, в том числе С и кальция. А антиоксидантов в питахайе столько же, как в чернике. Богатым источником жирных кислот - омеги -3 - являются семена экзотического фрукта.

Не зря многие россияне любят отдыхать в странах Юго-Восточной Азии. В Таиланде и во Вьетнаме, например, можно попробовать необычные овощи и фрукты, и морепродукты.