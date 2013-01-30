В Еврейской автономии нашли способ платить за донорство

Депутаты Законодательного собрания ЕАО приняли изменения в областной закон, касающийся донорства. Цель – не оставить медучреждения автономии без запасов крови после изменений в федеральном законодательстве.

Как сообщил «АН-онлайн» председатель Законодательного собрания ЕАО Анатолий Тихомиров, новшество вызвано необходимостью привести областное законодательство в соответствие с федеральным законом о донорстве крови и её компонентов. «Согласно действующим нормам, с 1 января 2013 года замена бесплатного питания для доноров крови денежной компенсацией не допускается. В связи с этим некоторые врачи опасались, что здравоохранение останется без необходимых запасов донорской крови», - рассказал Анатолий Тихомиров.

Депутаты нашли выход – платить добровольцам не за цельную донорскую кровь, а за её компоненты – эритромассу, плазму и другие. Они стоят дороже и хранятся дольше. Предполагается, что при таком варианте доноры материально не пострадают, и запасы компонентов крови в медучреждениях будут достаточными.

Та кровь, что забирается медиками ЕАО на выездах, также будет оплачиваться деньгами. Но аппаратура для разделения донорской крови на фракции в сельской местности есть не везде – её придется закупать.