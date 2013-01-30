В Петербурге проживают 45 тысяч людей с выявленной ВИЧ-инфекцией

В Петербурге проживают около 45 тысяч людей с выявленным диагнозом ВИЧ, однако их истинное количество, по мнению специалистов, гораздо больше. При этом в Северной столице за последние годы удалось сократить темпы распространения заболевания.

Как передает корреспондент «БалтИнфо» из Смольного, об этом сегодня на заседании городского правительства заявил председатель Комитета по здравоохранению Валерий Колабутин.



Он подвел итоги реализации петербургской программы профилактики заболевания на 2010-2012 годы. Показатель заболеваемости в 2011 году снизился до 61,5 человек на 100 тыс. населения, в 2009 году он составлял 74,8 человека. В три раза снизилась доля заразившихся ВИЧ-инфекцией среди подростков 15-17 лет. Уменьшился до 2,8% процент передачи вируса от матери к ребенку. По словам Валерия Колабутина, в год в Петербурге рожают от 500 до 700 ВИЧ-инфицированных матерей, в основном, это мигранты или наркоманы. В 2012 году тест на ВИЧ в Петербурге прошли 13% населения.



При этом число ВИЧ-инфицированных в Петербурге по-прежнему вдвое выше, чем в целом по стране. Петербург по этому показателю входит в первую десятку в России и занимает первое место в Северо-Западном регионе.

На заседании правительства была принята новая программа профилактики заболевания на 2013-2015 годы. По словам Валерия Колабутина, в основном планируется продолжить мероприятия, реализовывавшиеся в предыдущие годы. В частности, речь идет о закупке новых диагностических тест-систем, информировании и обучении молодежи, профилактических и противоэпидемиологических мероприятиях. При этом Валерий Колабутин пообещал уделить в программе дополнительное внимание информированию молодежи в Интернете. За три года на реализацию программы планируется потратить 1,8 млрд рублей.



В свою очередь Георгий Полтавченко подверг критики пункт программы, предусматривающий проведение двух фестивалей. «Проблемой нужно заниматься каждый день, а не два раза в год во время каких-то фестивалей», - заявил губернатор.