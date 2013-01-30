ФАО предупреждает об угрозе новой эпидемии птичьего гриппа

Мир стоит перед угрозой повторения катастрофической эпидемии птичьего гриппа 2006 года. Об этом накануне заявила ФАО - Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций.

Эксперты ФАО полагают, что такого сценария можно избежать путем укрепления на международном уровне системы контроля за этим и другими опасными заболеваниями животных.

"Продолжающийся международный экономический спад привел к сокращению финансирования мер, направленных на предотвращение возникновения вируса птичьего гриппа H5N1 и других угроз. И это относится не только к международным организациям, но и к самим странам", - заявил главный ветеринарный эксперт ФАО Хуан Луброт, передает Центр новостей ООН.

Он обратил внимание на циркуляцию вируса в некоторых странах Азии и Ближнего Востока, в которых заболевание стало эндемическим.

Представитель ФАО предупредил, что без необходимого контроля опасное заболевание легко может распространиться по всему миру, как это произошло во время самой крупной вспышки в 2006 году, когда вирус поразил 63 страны.

ФАО привлекла внимание к огромному ущербу, наносимому полномасштабной эпидемией. В период с 2003 по 2011 год заболевание привело к гибели или вынужденному забою более 400 миллионов домашних кур и уток, а экономический ущерб составил примерно 20 миллиардов долларов США.

Как и некоторые другие заболевания животных, вирус H5N1 может легко передаваться человеку. В период с 2003 года по 2011 год им были инфицированы более 500 человек. 300 человек, заразившихся вирусом, скончались.