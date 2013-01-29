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Онищенко: В 19 российских регионах началась эпидемия гриппа (ВИДЕО)
29 января 2013, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]
Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко во вторник, 29 января, заявил, что в 19 регионах началась эпидемия гриппа. Гриппом, по данным Онищенко, охвачены Москва, Петербург, Липецк, Ижевск, Кемерово.
Самая тяжелая ситуация в Башкирии и Ненецком автономном округе. Болеют в основном несовершеннолетние дети. В городах закрыты десятки детских садов и школ.
Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал россиян защищать себя от гриппа и ОРВИ марлевыми повязками или масками. Как-то главный санитарный врач отметил, что женщины в масках очень привлекательны. У женщины, по его мнению, самая красивая часть ее анатомии - это глаза. Он восхищался девушками в масках.
Главный терапевт России, директор Московского НИИ пульмонологии Александр Чучалин рассказал, что надо помнить о гриппе.
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