Москва к концу января оказалась во власти гриппа, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в столице России повысился на 22,2% всего за неделю (с 21 по 27 января) по сравнению с показателем прошлой недели, сообщает Роспотребнадзор.

Согласно управлению Роспотребнадзора по Москве, регистрируются 696 больных на 100 тыс. населения.